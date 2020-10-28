Инфекционист Чуланов назвал общие черты COVID-19 и «испанки»

О том, чем схожи между собой COVID-19 и «испанка» рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

Он отметил, что эпидемический потенциал у коронавирусной инфекции выше, чем у гриппа, при этом его общие черты в распространении схожи с «испанкой», передает РИА Новости . А поскольку контагиозность коронавируса довольно высокая, то вспышка резко переросла в пандемию.

«Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть он высок. Контагиозность высокая, поэтому он настолько легко распространяется и так быстро перешел в формат пандемии», – объяснил Чуланов.

Если сравнивать коронавирус с «испанкой», то общие черты в их распространении прослеживаются легко. Ведь они являются респираторными инфекциями, которые распространяются воздушно-капельным путем.

Напомним: «испанский грипп», или «испанка», - это болезнь, которая также переросла в пандемию, бушевавшую в 1918-1920 годах. По оценкам экспертов, «испанкой» переболело около трети населения планеты.