Стало известно, какие органы поражает коронавирус COVID-19

Вчера, 21:07

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Стало известно, какие органы поражает коронавирус COVID-19

Стало известно, какие органы поражает коронавирус.

По словам методиста Санкт-Петербургского центра медицинской профилактики Александра Сонина, COVID-19 поражает не только легкие, но и сердце, и почки, и другие органы, а также утяжеляет течение других болезней. Так, медик не раз становился свидетелем тяжелого течения посткоронавирусных сердечно-сосудистых патологий даже у людей молодого возраста.

Как отметил Сонин, одним из ярких симптомов коронавирусного заболевания является потеря обоняния, правда, не каждый случай «короны» сопровождается этим проявлением. Вместе с тем отнюдь не значит, что если у человека с нюхом все в порядке, то у него нет коронавируса. Инфекция достаточно коварна, и начало заболевания может походить на обычную простуду с насморком, болью в горле и кашлем. А если к ним добавятся ломота в мышцах, тяжесть в теле, чувство разбитости, одышка, то стоит незамедлительно пройти медицинское обследование.

Как отмечали ранее ученые, вирус «короны» может проникать не только в легкие. Практически любая клетка в человеческом организме может быть повреждена инфекцией. И это может привести к проявлению необычных симптомов: сбоях в работе сердца, нарушению пищеварения, потере обоняния или вкуса. По свидетельству американских медиков, появившиеся проблемы кожных покровов также могут говорить о наличии коронавирусной инфекции.

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