В российском Минздраве объяснили, в каком случае ребенок является контактным и что нужно делать

Министерство здравоохранения Красноярской области составило памятку о том, какие действия предпринимать, если ребенок оказался контактным с больным коронавирусом. Об этом сообщает «НГС24».

Если в вашей семье кто-то заболел коронавирусом или в школе, садике, секции, куда ходит ваш ребенок, у кого-то был выявлен коронавирус, необходимо позвонить в регистратуру местной детской поликлиники. Также можно набрать горячую линию Минздрава по номеру 8 800 100–56–53.

После этого следует оставить ребенка дома, не отправляя его больше в школу, садик или кружки. Спустя время вам позвонит участковый педиатр, который будет наблюдать его 2 недели дистанционно.

Отсчет даты, с которой начинается наблюдение, начинается с дня забора мазка у члена семьи, если больной коронавирусом есть в семье. Если же такое произошло в коллективе, то отсчет начинается с последнего дня его посещения.

При соблюдении всех вышеперечисленных мер спустя 8-10 дней наблюдения к ребенку приедет бригада, которая сделает ему тест на коронавирус. Вне зависимости от того, есть ли у него симптомы или же нет. Результат сообщит лечащий педиатр. В случае отрицательного результата ребенка выпишут спустя 14 дней самоизоляции. В случае положительного – его будет наблюдать выездная бригада.

Участковый педиатр обязан выдать родителям контактного ребенка до 7 лет больничный.