Медики выяснили, что коронавирус COVID-19 опасен не для всех людей

Сегодня, 08:04

0

Image 16+
Медики выяснили, что коронавирус COVID-19 опасен не для всех людей

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что коронавирус не представляет опасности для некоторых групп людей. Этот феномен связан с перекрестным иммунитетом. 

Специалист рассказал, что в его практике уже было немало случаев устойчивости к коронавирусу, однако причина такой особенности пока не установлена.

Есть только предположения. Так, Болибок считает, что это связано с перекрестным иммунитетом, который был получен после того, как перенесли заболевание коронавирусом другого типа. Антител к SARS-CoV-2 у таких пациентов нет, потому врачи теряются в догадках.

«До внедрения коронавируса в человеческую среду инфекция обитала среди животных. Им болеют кошки, собаки, курицы, птицы. Потому, если человек подхватил вирус от животного, то у него мог выработаться перекрестный иммунитет», - объяснил иммунолог.

Ранее было известно, что российские фармацевты обнаружили свойства, убивающие коронавирус, в препаратах от гриппа. Лекарство называется апротинин. Его же принимают во время цитокинового шторма.

В связи с этим началась разработка нового препарата на основе апротинина, который будут выпускать в виде спрея.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Топовый российский вакцинолог призвал не ставить прививки от коронавируса

25-10-2020, 18:57

У переболевших коронавирусом COVID-19 наблюдается снижение интеллекта

24-10-2020, 23:45

Вирусолог рассказал об опасном и неконтролируемом источнике коронавируса СOVID-19

24-10-2020, 18:12

Врач объяснил, что показывает анализ на антитела к коронавирусу COVID-19

24-10-2020, 16:13

Голикова: пациенты с диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще остальных

24-10-2020, 13:34

«Ковидный огонь»: врач из Курска рассказал об ситуации в городе

23-10-2020, 23:55

Названы самые уязвимые перед длительным коронавирусом группы людей

23-10-2020, 13:00

Инфекционист объяснил, что делать больным коронавирусом при повышенной температуре

23-10-2020, 11:48

Комаровский: при отрицательных ПЦР и КТ человек может быть болен коронавирусом

23-10-2020, 08:00

Пищевая зависимость сокращает подросткам жизнь на 15 лет

22-10-2020, 23:10

Онколог: привычная еда может вызывать предраковые мутации

22-10-2020, 11:57

Российский терапевт описала еще одну схему лечения коронавируса COVID-19

21-10-2020, 16:47

Вирусологи предрекают трехкратный рост заболевших и тысячи смертей от коронавируса

21-10-2020, 13:17

Биолог назвала опасным прием иммуномодуляторов при пандемии COVID-19

21-10-2020, 11:12

Названы три главных ошибки больных коронавирусом

21-10-2020, 10:06

Минздрав: антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у пожилых и пьющих

20-10-2020, 21:23

Экс-демограф Росстата прогнозирует в РФ самую высокую смертность в Европе

20-10-2020, 15:51

Врач назвала лекарства, которые должны быть в каждой аптечке в период пандемии

20-10-2020, 14:15

Врач объяснила, почему противовирусные и антибиотики не помогают при коронавирусе COVID

19-10-2020, 14:41

Россиянам раскрыли схему действий при первых признаках ОРВИ и коронавируса

19-10-2020, 14:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров