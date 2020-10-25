Медики выяснили, что коронавирус COVID-19 опасен не для всех людей

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что коронавирус не представляет опасности для некоторых групп людей. Этот феномен связан с перекрестным иммунитетом.

Специалист рассказал, что в его практике уже было немало случаев устойчивости к коронавирусу, однако причина такой особенности пока не установлена.

Есть только предположения. Так, Болибок считает, что это связано с перекрестным иммунитетом, который был получен после того, как перенесли заболевание коронавирусом другого типа. Антител к SARS-CoV-2 у таких пациентов нет, потому врачи теряются в догадках.

«До внедрения коронавируса в человеческую среду инфекция обитала среди животных. Им болеют кошки, собаки, курицы, птицы. Потому, если человек подхватил вирус от животного, то у него мог выработаться перекрестный иммунитет», - объяснил иммунолог.

Ранее было известно, что российские фармацевты обнаружили свойства, убивающие коронавирус, в препаратах от гриппа. Лекарство называется апротинин. Его же принимают во время цитокинового шторма.

В связи с этим началась разработка нового препарата на основе апротинина, который будут выпускать в виде спрея.