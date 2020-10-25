Переболевшая семья назвала редкие симптомы коронавируса

Сегодня, 00:43

0

Image 16+
Переболевшая семья назвала редкие симптомы коронавируса

Переболевшая семья назвала редкие симптомы коронавируса.

По словам российского психолога Сергея Ланга, семья которого вместе с ним самим переболела коронавирусом, у него появились редкие симптомы заболевания. Так, вскоре после инфицирования у медика появились проблемы с давлением, головная боль и ощущения паники. Также он жаловался на резкие перепады температуры тела, что очень изматывало человека.

«Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи — ночью ломает и выкручивает», — отмечает Ланг.

Российский врач рассказал, что симптомы сохранялись и после выздоровления. Даже через 3-4 месяца у него сохранились постоянные головные боли. Его жена, перенесшая инфекцию тяжело, сейчас страдает от изменений вкусовых ощущений: 

«Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной». 

Он отметил, что редко у переболевших возникает искажение запахов.

По словам Ланга, в итоге общее состояние сейчас хуже, не такое, как раньше.

Ранее СМИ писали, что выздоровевшие после ковида россияне отмечали необычные последствия болезни. Так, возникали проблемы с желудком и обонянием, выпадали волосы, повышался уровень сахара в крови. Многие жаловались на повышенную тревожность, головокружения, ухудшение памяти и панические атаки, появившиеся после болезни.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Топовый российский вакцинолог призвал не ставить прививки от коронавируса

25-10-2020, 18:57

У переболевших коронавирусом COVID-19 наблюдается снижение интеллекта

24-10-2020, 23:45

Вирусолог рассказал об опасном и неконтролируемом источнике коронавируса СOVID-19

24-10-2020, 18:12

Врач объяснил, что показывает анализ на антитела к коронавирусу COVID-19

24-10-2020, 16:13

Голикова: пациенты с диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще остальных

24-10-2020, 13:34

«Ковидный огонь»: врач из Курска рассказал об ситуации в городе

23-10-2020, 23:55

Названы самые уязвимые перед длительным коронавирусом группы людей

23-10-2020, 13:00

Инфекционист объяснил, что делать больным коронавирусом при повышенной температуре

23-10-2020, 11:48

Комаровский: при отрицательных ПЦР и КТ человек может быть болен коронавирусом

23-10-2020, 08:00

Пищевая зависимость сокращает подросткам жизнь на 15 лет

22-10-2020, 23:10

Онколог: привычная еда может вызывать предраковые мутации

22-10-2020, 11:57

Российский терапевт описала еще одну схему лечения коронавируса COVID-19

21-10-2020, 16:47

Вирусологи предрекают трехкратный рост заболевших и тысячи смертей от коронавируса

21-10-2020, 13:17

Биолог назвала опасным прием иммуномодуляторов при пандемии COVID-19

21-10-2020, 11:12

Названы три главных ошибки больных коронавирусом

21-10-2020, 10:06

Минздрав: антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у пожилых и пьющих

20-10-2020, 21:23

Экс-демограф Росстата прогнозирует в РФ самую высокую смертность в Европе

20-10-2020, 15:51

Врач назвала лекарства, которые должны быть в каждой аптечке в период пандемии

20-10-2020, 14:15

Врач объяснила, почему противовирусные и антибиотики не помогают при коронавирусе COVID

19-10-2020, 14:41

Россиянам раскрыли схему действий при первых признаках ОРВИ и коронавируса

19-10-2020, 14:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров