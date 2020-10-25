Переболевшая семья назвала редкие симптомы коронавируса.

По словам российского психолога Сергея Ланга, семья которого вместе с ним самим переболела коронавирусом, у него появились редкие симптомы заболевания. Так, вскоре после инфицирования у медика появились проблемы с давлением, головная боль и ощущения паники. Также он жаловался на резкие перепады температуры тела, что очень изматывало человека.

«Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи — ночью ломает и выкручивает», — отмечает Ланг.

Российский врач рассказал, что симптомы сохранялись и после выздоровления. Даже через 3-4 месяца у него сохранились постоянные головные боли. Его жена, перенесшая инфекцию тяжело, сейчас страдает от изменений вкусовых ощущений:

«Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной».

Он отметил, что редко у переболевших возникает искажение запахов.

По словам Ланга, в итоге общее состояние сейчас хуже, не такое, как раньше.

Ранее СМИ писали, что выздоровевшие после ковида россияне отмечали необычные последствия болезни. Так, возникали проблемы с желудком и обонянием, выпадали волосы, повышался уровень сахара в крови. Многие жаловались на повышенную тревожность, головокружения, ухудшение памяти и панические атаки, появившиеся после болезни.