Опасные сожители: названы вирусы и бактерии, вызывающие рак

Вчера, 23:26

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Опасные сожители: названы вирусы и бактерии, вызывающие рак

Ученым удалось доказать, что есть такие вирусы и бактерии, которые приводят к развитию онкологии. От 15% до 20% раковых опухолей появляются «благодаря» им. Причем, как утверждают эксперты, эти микроорганизмы живут внутри каждого человеческого организма, пишет издание РИА Новости.

В первую очередь, это касается вирусов папилломы и герпеса, а также бактерии хеликобактер пилори. 

Еще в 1911 году американский биолог Фрэнсис Пайтон Раус доказал, что некоторые виды рака возникают из-за вирусов. В 40-х годах прошлого века после изобретения микроскопа ученые смогли вирус распознать и описать. Правда, речь тогда речь шла в основном об онкологии животных. До «человеческого» рака и вирусов ученый мир добрался к 1970-м годам.

Так, немецкий ученый Харальд цур Хаузен выяснил, что вирус папилломы человека (ВПЧ) провоцирует рак шейки матки. Причем, ВПЧ есть у 99% женщин с диагностированным раком. Кроме того, ВПЧ виновен в 95% случаев рака анального канала и 70% рака глотки и ротовой полости у мужчин. Ученые отмечают, что не всегда заражение вирусом папилломы человека перерождается в рак. Как правило, в 90% случаев ВПЧ через 2-3 года исчезает без следа, но если этого не происходит, тогда риск развития онкологии увеличивается в разы.

В последние годы ученым удалось доказать связь вируса Эпштейна — Барра (вирус герпеса четвертого типа) с очень  агрессивным раком носоглотки, лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы), лимфомой Беркитта, Т-клеточной лимфомой и раком желудка. Вирус герпеса восьмого типа приводит к саркоме Капоши, а гепатита — к опухоли печени. Отмечается, что у большинства больных с этими диагнозами, обычно выявляются онкогенные вирусы. 

Как главный фактор онкологических заболеваний бактерии учеными пока не рассматриваются. Но уже известно, что некоторые их виды могут вызвать воспаления и выделять повреждающие ДНК токсины, а также нарушать сигнальные пути клеток. А в будущем это состояние может обернуться раковым заболеванием.

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