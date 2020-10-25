Врач Болибок назвал способ легче и быстрее переболеть COVID-19

Сегодня, 20:31

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Врач Болибок назвал способ легче и быстрее переболеть COVID-19

Российский врач-инфекционист Владимир Болибок озвучил способы, которые помогают легче перенести протекание коронавируса. Эксперт отметил, что переболеть вирусом COVID-19 в легкой форме действительно можно, а вот избежать болезни полностью вряд ли получится.

Врач подчеркнул, что залогом скорейшего выздоровления от вируса является крепкий иммунитет человека. Болибок сообщил, что есть несколько эффективных и действенных способов поддерживать иммунную систему в работоспособном виде, что является отличной профилактикой заболеваемости коронавирусом. 

«Факторы, которые поддерживают иммунитет и состояние организма в целом в хорошей форме — это хорошее питание, витаминизация, получение необходимого количества микроэлементов, умеренные физические нагрузки. Конечно, перечисленные условия не являются панацеей от коронавируса и не смогут полностью защитить от ковида, но зато точно помогут справиться с коронавирусом легче и быстрее», - сообщил Владимир Болибок. 

Также эксперт напомнил о необходимости в обязательном порядке соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте, придерживаться социальной дистанции, минимизировать свои контакты с большой группой лиц, не забывать о гигиене рук и дезинфекции поверхностей. Кроме этого, он рекомендовал мыть или протирать дома упаковки купленных в магазине товаров.

Напоминаем, что за последние сутки в России выявлено 15 700 случаев заболевания коронавирусом. С момента начала пандемии общее число людей с таким диагнозом превысило 1.4 миллиона, из которых 24 952 человека скончались.

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