Кузбасский врач Лячина рассказала об отличии коронавируса COVID-19 от гриппа

О том, чем отличается коронавирус от ОРВИ и гриппа, рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Кузбасской областной клинической детской больницы Наталья Лячина.

COVID-19 при тяжелом течении может провоцировать одышку и нехватку воздуха. Это состояние вызывает страх и панику у человека. Дыхательная недостаточность, отмечает Лячина, является самым тяжелым симптомом коронавирусной инфекции.

На данный момент сложность работы с ковидными пациентам в основном в том, что выявить сразу же коронавирусную инфекцию довольно сложно, поскольку поначалу может показаться, что у пациента грипп или ОРВИ.

Поскольку никакой спецефической профилактики от коронавируса пока нет, то врач рекомендует всем соблюдать общие противоэпидемические рекомендации. В частности, важно носить в общественных местах маску и перчатки, избегать больших скоплений людей.

Эксперты отмечают, что в период эпидемии необходимо поддерживать иммунитет. Поэтому следует правильно питаться, заниматься спортом и не забывать о режиме дня, а также избегать стрессовых ситуаций.