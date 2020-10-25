Кузбасский врач Лячина рассказала об отличии коронавируса COVID-19 от гриппа

Сегодня, 19:56

Анна Лисова

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Кузбасский врач Лячина рассказала об отличии коронавируса COVID-19 от гриппа

О том, чем отличается коронавирус от ОРВИ и гриппа, рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Кузбасской областной клинической детской больницы Наталья Лячина.

COVID-19 при тяжелом течении может провоцировать одышку и нехватку воздуха. Это состояние вызывает страх и панику у человека. Дыхательная недостаточность, отмечает Лячина, является самым тяжелым симптомом коронавирусной инфекции. 

На данный момент сложность работы с ковидными пациентам в основном в том, что выявить сразу же коронавирусную инфекцию довольно сложно, поскольку поначалу может показаться, что у пациента грипп или ОРВИ. 

Поскольку никакой спецефической профилактики от коронавируса пока нет, то врач рекомендует всем соблюдать общие противоэпидемические рекомендации. В частности, важно носить в общественных местах маску и перчатки, избегать больших скоплений людей. 

Эксперты отмечают, что в период эпидемии необходимо поддерживать иммунитет. Поэтому следует правильно питаться, заниматься спортом и не забывать о режиме дня, а также избегать стрессовых ситуаций.

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