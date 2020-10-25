Доктор из Абазы: Не пейте антибиотики без назначения врача

Сегодня, 11:07

Ольга Громова

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Доктор из Абазы: Не пейте антибиотики без назначения врача
Врач Виктория Губарева

Врач Виктория Губарева из Абазы (Хакасия) оставила очень проникновенный пост в соцсети ВК. Медик констатировала, что даже в маленьких городах коронавирус пошел в наступление.

«Мне самое страшное - осознавать, что кто-то тебя не дождался и ...., потому что ты, возможно, не успел... Не успел приехать из-за нагрузки медицинского персонала, из-за массовой паники людей», - пишет Губарева.

Врач рассказала, что за день приходится сталкиваться с 50 случаями респираторных заболеваний. Это на 80 процентов больше, чем полтора месяца назад. И симптомы у большинства одинаковые.

«Сортировать "здоровых" и больных никак нельзя, так как есть бессимптомные формы заболеваний. Выявляются даже у нас», - отмечает медик.

Она попросила жителей региона быть рассудительными, не паниковать, думать не только о себе.

«Я обращаться к врачу, я призываю быть адекватным и не пытаться вызвать врача к себе домой 5 дней подряд, чтобы сказать ему о температуре в 37. Поймите: жалобы в Минздрав не заставят меня ехать к Вам быстрее, они лишь заставят меня разочароваться в людях», - добавила Губарева.

Многие укоряют врача - мол, это ваша работа ездить к больным. Она соглашается, хотя и указывает, что и у жителей региона есть «обязанности».

«Ваша работа - беречь свой организм и быть ответственным за него. Ходите в масках, чихайте и кашляйте в них сколько хотите, будьте в закрытых помещениях в масках, будьте бдительны к своему здоровью», - напомнила доктор из Абазы.

Также она призвала больных коронавирусом не принимать антибиотики без назначения врача и попросила не пить жаропонижающие перед первым визитом доктора, дабы последний мог нормально и адекватно оценить состояние больного.

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