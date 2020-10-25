Вирусолог: среди смертей от коронавируса могут быть случаи, осложненные гриппом

Сегодня, 10:13

Александр Зуев

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Вирусолог: среди смертей от коронавируса могут быть случаи, осложненные гриппом

Вирусолог Виталий Зверев предположил, что среди смертей от коронавируса могут быть случаи, осложненные гриппом. Он призвал не забывать, что грипп - это тоже довольно опасное заболевание и уровень смертности от него достаточно высок. Надо признать, что на фоне пандемии коронавируса грипп многие воспринимают как не очень серьезную болезнь. Вирусолог считает, что грипп - опасное вирусное респираторное заболевание, которое может давать довольно серьезные осложнения, такие, как пневмония.

Как отмечает Зверев, в США от обычного гриппа умирает до 30-40 тысяч человек. Это преимущественно люди с какими-то хроническими недугами. Грипп, в отличие от коронавируса, не протекает бессимптомно, поэтому заболевший заражает меньше людей, подчеркнул вирусолог.

Когда заболевание, вызванное коронавирусом, протекает в легкой форме, пациент это не чувствует и заражает окружающих в течение нескольких недель. А гриппом заражают на протяжении одного-двух дней. То есть, один человек с коронавирусом заражает гораздо больше людей, чем больной гриппом.

По словам эксперта, сейчас вирус гриппа накладывается на коронавирус. Но при положительном тесте на коронавирус врачи не исследуют пациента на грипп, пишет radiosputnik.ria.ru.

Зверев также выразил уверенность, что в этом году случаев инфицирования гриппом будет меньше, чем обычно. Эксперт заметил, что стоит помнить о гриппе, и подъема заболеваемости в осенне-зимний период не избежать.

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