Бойкот ведущей Первого канала против масочного режима оценил врач

Бойкот ведущей Первого канала Екатерины Андреевой против масочного режима оценил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он признал, что средства индивидуальной защиты не могут считаться панацеей, но при соблюдении ряда условий все же могут многих обезопасить в пандемию.

27 октября стало известно, что масочный режим вводится по всей России. С этой мерой ранее выразила решительное несогласие звезда Первого канала - телеведущая Екатерина Андреева. Знаменитость считает, что россиян закошмарили коронавирусом, а средства индивидуальной защиты порой несут больше вреда, нежели пользы, и их использование грозит вспышками заболеваний посерьезнее COVID-19.

С Екатериной Андреевой не согласен врач Алексей Хухрев. В интервью телеканалу «Царьград» медик заявил, что для него самый страшный кошмар - это когда больные валяются в коридорах и умирают на лестницах.

Поэтому, хоть граждане и устали от пандемии, а слова Андреевой получили отклик, носить маску надо.

«Тут суть-то в чём: чтобы все не повалили в реанимацию, все дружно. И понятно, что маской COVID-19 не победишь, но его можно растянуть во времени, чтобы врачи и здравоохранение справились с наплывом пациентов», - объяснил врач.

Может ли постоянное ношение маски вызвать эмфизему? Вопрос, который волнует многих. У врача есть ответ: конечно, нет. Но при этом он добавляет, что опасным является ношение одной и той же маски.

«Обычная хирургическая маска много процентов защиты не предоставит. Но если её носят все, в том числе те, кто заболел, но ещё об этом не знает, то масштаб распространения коронавируса будет ниже. Если человек чихает-кашляет в СИЗ, то таким фонтаном аэрозоль не летит и не заражает всех подряд. Общий посыл: если носить, то всем», - подытожил врач.