Бойкот ведущей Первого канала против масочного режима оценил врач

Бойкот ведущей Первого канала Екатерины Андреевой против масочного режима оценил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он признал, что средства индивидуальной защиты не могут считаться панацеей, но при соблюдении ряда условий все же могут многих обезопасить в пандемию.
27 октября стало известно, что масочный режим вводится по всей России. С этой мерой ранее выразила решительное несогласие звезда Первого канала - телеведущая Екатерина Андреева. Знаменитость считает, что россиян закошмарили коронавирусом, а средства индивидуальной защиты порой несут больше вреда, нежели пользы, и их использование грозит вспышками заболеваний посерьезнее COVID-19.
С Екатериной Андреевой не согласен врач Алексей Хухрев. В интервью телеканалу «Царьград» медик заявил, что для него самый страшный кошмар - это когда больные валяются в коридорах и умирают на лестницах.
Поэтому, хоть граждане и устали от пандемии, а слова Андреевой получили отклик, носить маску надо.
Может ли постоянное ношение маски вызвать эмфизему? Вопрос, который волнует многих. У врача есть ответ: конечно, нет. Но при этом он добавляет, что опасным является ношение одной и той же маски.
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