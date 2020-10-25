В РАН рассказали о людях с естественной защитой от коронавируса COVID-19

Сегодня, 17:07

Александр Зуев

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В РАН рассказали о людях с естественной защитой от коронавируса COVID-19

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о некоторых нюансах коронавируса COVID-19. Как он заметил,  есть люди, которые не заразятся коронавирусом даже при неоднократном контакте с инфицированными. Наряду с этим специалист отметил, что причины этого пока непонятны.

Также академик подчеркнул, что сопротивляемость вирусу у определенной категории людей нельзя объяснить только соблюдением правил профилактики.

Тотолян сказал, что ученые пока не смогли сформулировать биомаркеры, которые позволяют определенной  категории граждан избежать заражения, пишет  vedomosti.ru.

Также ученые заметили, что у некоторых переболевших коронавирусом людей антитела не выявляются спустя три месяца. Но это не означает, что у них нет иммунитета. Как отметил специалист, это означает, что имеющимися тест-системами антитела не выявляются.

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