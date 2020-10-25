В РАН рассказали о людях с естественной защитой от коронавируса COVID-19

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о некоторых нюансах коронавируса COVID-19. Как он заметил, есть люди, которые не заразятся коронавирусом даже при неоднократном контакте с инфицированными. Наряду с этим специалист отметил, что причины этого пока непонятны.

Также академик подчеркнул, что сопротивляемость вирусу у определенной категории людей нельзя объяснить только соблюдением правил профилактики.

Тотолян сказал, что ученые пока не смогли сформулировать биомаркеры, которые позволяют определенной категории граждан избежать заражения, пишет vedomosti.ru .

Также ученые заметили, что у некоторых переболевших коронавирусом людей антитела не выявляются спустя три месяца. Но это не означает, что у них нет иммунитета. Как отметил специалист, это означает, что имеющимися тест-системами антитела не выявляются.