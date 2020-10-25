В период пандемии коронавируса среди россиян выросла популярность телемедицины

Ведущий врач-онколог российского Министерства здравоохранения, руководитель Национального медицинского центра радиологии Андрей Каприн сообщил, что за время пандемии коронавируса в стране очень востребованной стала телемедицина. По его словам, к таким консультациям за весь 2020 год прибегло более 3 тысяч граждан. Об этом сообщает издание «Невские новости».

«Пандемия коронавируса в России стала большим толчком к развитию телемедицинских технологий. Если посмотреть на график, то за 2020 год можно увидеть существенный рост обращения к данным услугам», - сообщил Каприн.

Свои утверждения специалист закрепил реальными цифрами. Так, если в 2019 году к услуге дистанционного приема доктора обратилось 2030 российских граждан, то за 2020 год отметка достигла 3082 человек.

Стоит уточнить, что телемедицина – это дистанционное предоставление медицинских услуг пациентам.