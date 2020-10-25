Врач назвал два продукты, из-за которых россияне чаще заболевают раком

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Врач назвал два продукты, из-за которых россияне чаще заболевают раком

Названы два продукта, увеличивающих риск возникновения рака.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов предупреждает: неумеренное потребление сахара и красного мяса увеличивает риски развития рака. При этом сахар еще провоцирует ожирение, гипертонию и диабет второго типа, на фоне которого может развиться онкология - рак молочной железы, рак поджелудочной железы и другие, передает телеканал «Звезда».

Так, сахарный диабет может оказывать отрицательное влияние на поджелудочную железу и впоследствии она не сможет вырабатывать инсулин. К тому же глюкоза - отличное питание для развития злокачественных опухолей.

Красное мясо, особенно жаренное, содержит канцерогены в огромном количестве. По совету врача, в связи с этим лучше отказаться от переработанного или приготовленного на углях красного мяса.

Ранее врач-гастроэнтеролог Инна Мазько объяснила, что если в рационе частым «блюдом» выступает колбаса, могут возникнуть проблемы с состоянием кишечника или желудка. Кроме того, колбаса может также спровоцировать развитие рака.

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