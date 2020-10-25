Ученый объяснил, почему так много людей болеют коронавирусом COVID-19 без симптомов

Вчера, 23:47

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Ученый объяснил, почему так много людей болеют коронавирусом COVID-19 без симптомов

Ведущий эпидемиолог и инфекционист института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Васин рассказал, почему коронавирус может протекать в организме человека абсолютно бессимптомно. По его мнению, такое явление случается тогда, когда иммунная система не воспринимает патоген COVID-19 как чужеродный и «не хочет» с ним бороться, информирует «Доктор».

Андрей Васин отметил, что отсутствие симптомов коронавируса при положительном тесте вовсе не означает, что у человека крепкий и сильный иммунитет.

«Бывают случаи, когда организм проявляет излишнюю толерантность к чужеродному вирусу, либо ленится идентифицировать его как патоген. В этом случае вирус спокойно приживается в организме, не вызывая каких-либо побочных реакций организма», - объяснил инфекционист.

Он отметил, что сам по себе подобный «феномен толерантности» был обнаружен и хорошо изучен в мире растений, когда, к примеру, растение «не возражает» против подселения к себе другого паразитирующего представителя флоры.

Андрей Васин отметил, что человеческий организм может выбрать две стратегии взаимодействия с патогеном — либо бороться с ним, либо спокойно «впустить» к себе.

«Именно во втором случае и наблюдается бессимптомное протекание болезни», – подытожил эксперт.

Также руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета считает, что иногда стратегии могут конфликтовать между собой. К примеру, иммунный ответ при попытке избавиться от патогена может навредить организму даже больше, чем вирус. А реакции, направленные на возникновение толерантности, способны угнетать иммунитет. Поэтому по мнению Васина, успешному выздоровлению способствует только баланс между двумя процессами.

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