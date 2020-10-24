В РАН назвали серьезное последствие коронавируса COVID-19 у детей

О проблемах со здоровьем, которые может провоцировать коронавирус у детей, рассказала председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Она отметила, что уже проведен ряд обследований детей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Оказалось, что коронавирус может влиять на их будущую фертильность, передает РИА Новости . Поэтому Намазова-Баранова советует тщательно следить за здоровьем детей, которые переболели Covid-19.

«Обязательно наблюдение за детьми, которые перенесли в любой форме коронавирусную инфекцию», - отметила эксперт.

Также она рассказала, что у 30% детей, которые перенесли коронавирус, даже если течение болезни было бессимптомным, наблюдается снижение когнитивных функций. По ее словам, у мальчиков, перенесших коронавирусную инфекцию, происходят серьезные изменения сперматогенеза. А это может серьезно повлиять на уровень фертильности следующих поколений.

Эксперты напоминают в который раз о необходимости соблюдать противоэпидемические меры и тем, кто не входит в группу риска. Влияние Covid-19 на организм еще изучается, и, как показывают новые исследования, даже легкое течение болезни может иметь негативные последствия для здоровья в будущем.