Ученые объяснили рост числа носителей коронавируса COVID-19 без симптомов

Российские ученые нашли причину роста бессимптомного протекания вируса COVID-19 у населения страны. По словам Андрея Васина, исполняющего обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, такое явление возникает из-за специфических реакций иммунитета. Об этом сообщают «Известия».

Инфекционист объяснил, что в некоторых случаях при заболевании коронавирусом организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого он может выбрать две тактики — либо быстро и эффективно ликвидировать вражеский патоген, что сопровождается активными реакциями организма вроде повышенной температуры и боли в легких, либо «примиряется» с вирусом, и спокойно пускает его «жить» в организм.

«Именно второй случай и характеризуется бессимптомностью протекания — иными словами, организму просто лень выстраивать иммунную защиту, и он сдается без боя», - отметил Андрей Васин.

Эксперт отметил, что специалисты Колледжа лёгочной медицины китайской больницы общего профиля в Пекине уже сообщали ранее о трех случаях пациентов с ярко выраженной «толерантностью» к вирусу COVID-19 — у этих больных не было симптомов заболевания, но долгое время сохранялось вирусное присутствие. Васин отметил, что ранее данный феномен «толерантности» к патогенам уже был описан для другого инфекционного заболевания — туберкулеза. Были даже созданы научные труды, где описывалось, как носителями инфекции туберкулеза являлись пациенты с отсутствующими симптомами болезни.

Эксперт подчеркнул, что распознать бессимптомный коронавирус можно только с помощью теста — и хотя и тесты иногда дают ложноотрицательный результат, другого способа подтвердить это заболевание нет.