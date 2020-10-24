Врач-невролог назвала потерю обоняния симптомом болезни Паркинсона и опухоли мозга

Врач назвала потерю обоняния симптомом болезни Паркинсона и опухоли мозга.

По словам заведующей неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения, врача-невролога Веры Пшеничниковой, потеря обоняния не всегда является признаком коронавирусного заболевания, пишет издание «Говорит Москва». Аносмия наблюдается и при банальных проблемах в носу при отеках слизистой, а также при очень серьезных заболеваниях. Как отметила врач, этот симптом может появиться у людей, страдающих болезнью Паркинсона, у пациентов с опухолью головного мозга и с другими, не менее опасными состояниями.

«К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку», — отметила Пшеничникова.

Вместе с тем в департаменте здравоохранения Москвы характерным симптомом коронавируса назвали как раз потерю обоняния и вкуса, хотя, по данным The Daily Mail, порядка 90% зараженных коронавирусом не имеют вообще никаких симптомов.

СМИ уже рассказывали, что по рекомендациям медиков, тест на аносмию поможет отличить коронавирус от гриппа. Так, ученые отметили, что ковидные больные не могут отличить ни горькие, ни сладкие вкусы. Это может свидетельствовать о том, что потеря обоняния связана с внутренними факторами. Болезнь негативно сказывается на части ствола мозга, которая отвечает за вкусовые ощущения. И при этом лишь к 30% больных после выздоровления вернулись ощущения вкусов и запахов.