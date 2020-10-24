Врач-невролог назвала потерю обоняния симптомом болезни Паркинсона и опухоли мозга

Сегодня, 16:36

0

Image 16+
Врач-невролог назвала потерю обоняния симптомом болезни Паркинсона и опухоли мозга

Врач назвала потерю обоняния симптомом болезни Паркинсона и опухоли мозга.

По словам заведующей неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения, врача-невролога Веры Пшеничниковой, потеря обоняния не всегда является признаком коронавирусного заболевания, пишет издание «Говорит Москва». Аносмия наблюдается и при банальных проблемах в носу при отеках слизистой, а также при очень серьезных заболеваниях. Как отметила врач, этот симптом может появиться у людей, страдающих болезнью Паркинсона, у пациентов с опухолью головного мозга и с другими, не менее опасными состояниями.

«К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку», — отметила Пшеничникова.

Вместе с тем в департаменте здравоохранения Москвы характерным симптомом коронавируса назвали как раз потерю обоняния и вкуса, хотя, по данным The Daily Mail, порядка 90% зараженных коронавирусом не имеют вообще никаких симптомов.

СМИ уже рассказывали, что по рекомендациям медиков, тест на аносмию поможет отличить коронавирус от гриппа. Так, ученые отметили, что ковидные больные не могут отличить ни горькие, ни сладкие вкусы. Это может свидетельствовать о том, что потеря обоняния связана с внутренними факторами. Болезнь негативно сказывается на части ствола мозга, которая отвечает за вкусовые ощущения. И при этом лишь к 30% больных после выздоровления вернулись ощущения вкусов и запахов.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Топовый российский вакцинолог призвал не ставить прививки от коронавируса

Вчера, 18:57

У переболевших коронавирусом COVID-19 наблюдается снижение интеллекта

24-10-2020, 23:45

Вирусолог рассказал об опасном и неконтролируемом источнике коронавируса СOVID-19

24-10-2020, 18:12

Врач объяснил, что показывает анализ на антитела к коронавирусу COVID-19

24-10-2020, 16:13

Голикова: пациенты с диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще остальных

24-10-2020, 13:34

«Ковидный огонь»: врач из Курска рассказал об ситуации в городе

23-10-2020, 23:55

Названы самые уязвимые перед длительным коронавирусом группы людей

23-10-2020, 13:00

Инфекционист объяснил, что делать больным коронавирусом при повышенной температуре

23-10-2020, 11:48

Комаровский: при отрицательных ПЦР и КТ человек может быть болен коронавирусом

23-10-2020, 08:00

Пищевая зависимость сокращает подросткам жизнь на 15 лет

22-10-2020, 23:10

Онколог: привычная еда может вызывать предраковые мутации

22-10-2020, 11:57

Российский терапевт описала еще одну схему лечения коронавируса COVID-19

21-10-2020, 16:47

Вирусологи предрекают трехкратный рост заболевших и тысячи смертей от коронавируса

21-10-2020, 13:17

Биолог назвала опасным прием иммуномодуляторов при пандемии COVID-19

21-10-2020, 11:12

Названы три главных ошибки больных коронавирусом

21-10-2020, 10:06

Минздрав: антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у пожилых и пьющих

20-10-2020, 21:23

Экс-демограф Росстата прогнозирует в РФ самую высокую смертность в Европе

20-10-2020, 15:51

Врач назвала лекарства, которые должны быть в каждой аптечке в период пандемии

20-10-2020, 14:15

Врач объяснила, почему противовирусные и антибиотики не помогают при коронавирусе COVID

19-10-2020, 14:41

Россиянам раскрыли схему действий при первых признаках ОРВИ и коронавируса

19-10-2020, 14:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров