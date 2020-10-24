Актер Сергей Никоненко попал в реанимацию с коронавирусом

79-летний актер, кинорежиссер и сценарист Сергей Никоненко едва не умер от коронавируса. Два дня актер пребывал в критическом состоянии в реанимационном отделении госпиталя, после чего его состояние стабилизировалось до тяжелого, информирует «Вечерняя Москва».
О тяжелом состоянии Сергея Никоненко сообщила его 81-летняя подруга и коллега по творческому цеху Лариса Лужнина.
Она добавила, что не знает в точности, в какой больнице находится актер, но очень боится за его жизнь — ведь в таком возрасте заболеть коронавирусом чревато повышенным риском летального исхода.
Позже сам артист смог выйти на связь с журналистами, и по телефону сообщил прессе о своем состоянии.
Врачи подтвердили тяжелое состояние артиста и заявили, что всего день промедления мог привести к потере жизни.
На данный момент известно, что опасность для 79-летнего актера миновала, и уже 5 дней Сергей Никоненко находится на домашнем лечении. Актер пошел на поправку, и уже планирует вскорости вновь выйти на театральную сцену.
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