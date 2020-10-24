Актер Сергей Никоненко попал в реанимацию с коронавирусом

79-летний актер, кинорежиссер и сценарист Сергей Никоненко едва не умер от коронавируса. Два дня актер пребывал в критическом состоянии в реанимационном отделении госпиталя, после чего его состояние стабилизировалось до тяжелого, информирует «Вечерняя Москва».

О тяжелом состоянии Сергея Никоненко сообщила его 81-летняя подруга и коллега по творческому цеху Лариса Лужнина.

«Я чисто случайно узнала о болезни Сережи, когда позвонила ему домой. Трубку взяла его жена Катя, которая и сообщила мне о случившемся», - рассказала Лариса Лужнина.

Она добавила, что не знает в точности, в какой больнице находится актер, но очень боится за его жизнь — ведь в таком возрасте заболеть коронавирусом чревато повышенным риском летального исхода.

Позже сам артист смог выйти на связь с журналистами, и по телефону сообщил прессе о своем состоянии.

«Мне было трудно дышать, тогда я обратился в коммерческую лабораторию, где сделали тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, но в этот же день я сделал КТ, у меня обнаружили коронавирус и отправили в реанимацию», - рассказал Сергей Никоненко.

Врачи подтвердили тяжелое состояние артиста и заявили, что всего день промедления мог привести к потере жизни.

На данный момент известно, что опасность для 79-летнего актера миновала, и уже 5 дней Сергей Никоненко находится на домашнем лечении. Актер пошел на поправку, и уже планирует вскорости вновь выйти на театральную сцену.