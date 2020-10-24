Псковский врач-пульмонолог рассказала о приеме антибиотиков при коронавирусе

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своем Instagram рассказала, стоит ли принимать антибактериальные препараты при заражении коронавирусной инфекцией.
По ее словам, при лечении вирусных заболеваний антибиотики применяются только в случае подключения бактериальных осложнений. Они могут возникнуть, но точно не сразу и не всегда.
При этом она добавила, что есть случаи, в которых обойтись без антибиотиков нельзя. По мнению Повторейко, такие препараты могут назначаться при бактериальных осложнениях, среднетяжелом или тяжелом течении заболевания.
Врач призвала не запускать коронавирусное заболевание, но и не принимать антибиотики на старте. Она призвала россиян не забывать, что антибиотики для организма человека чужеродны и вызывают обратную реакцию. В частности, они сильно «бьют» по иммунитету и ослабляют защитные силы организма.
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