Псковский врач-пульмонолог рассказала о приеме антибиотиков при коронавирусе

Сегодня, 14:07

Ольга Громова

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Псковский врач-пульмонолог рассказала о приеме антибиотиков при коронавирусе

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своем Instagram рассказала, стоит ли принимать антибактериальные препараты при заражении коронавирусной инфекцией.

По ее словам, при лечении вирусных заболеваний антибиотики применяются только в случае подключения бактериальных осложнений. Они могут возникнуть, но точно не сразу и не всегда.

«Я искренне рада обращению российских экспертов: "Призываем отказаться от необоснованного назначения антибиотиков". Нельзя порождать антибактериальную резистентность! Иначе, наше общество может вернуться на 100 лет назад, до появления пенициллина, и тогда никакие высокие технологии и современное оборудование не вернёт здоровье и жизни!» - написала главврач.

При этом она добавила, что есть случаи, в которых обойтись без антибиотиков нельзя. По мнению Повторейко, такие препараты могут назначаться при бактериальных осложнениях, среднетяжелом или тяжелом течении заболевания.

«Но они совершенно не оправданы при легком Covid-19 , в том числе с необъемным легочным поражением», - предостерегла специалист.

Врач призвала не запускать коронавирусное заболевание, но и не принимать антибиотики на старте. Она призвала россиян не забывать, что антибиотики для организма человека чужеродны и вызывают обратную реакцию. В частности, они сильно «бьют» по иммунитету и ослабляют защитные силы организма.

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