Врач-невролог назвала пандемией дефицит магния у населения

О дефиците магния у населения рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.

В эфире радиостанции «Говорит Москва » она обратила внимание на то, что сейчас у довольно большого количества россиян не хватает в организме магния, недостаток которого серьезно сказывается на работе в том числе сердечно-сосудистой системы.

«Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться. Анализ на магний взять крайне тяжело, поэтому проверить не можем. Он не образует камни, выводится с калом, он совершенно безопасен», - отметила Пшеничникова.

Схем, по которым можно пить магний, довольно много. Одна из них – пить его по 300 мг два месяца, после чего необходимо сделать перерыв на месяц.

Также можно составить диету, в которую будут включены продукты, содержащие магний. На западе, отмечает Пшеничникова, сейчас даже модно придерживаться диет, составленных с учетом необходимых организму микроэлементов.