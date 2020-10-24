Врач-нарколог назвал способ быстро избавиться от похмелья

Врач назвал способ избавиться от похмелья.

Как подчеркнул врач-нарколог Алексей Казанцев, способ избавиться от похмелья с помощью «бутылочки пива» - это очень опасное «самолечение», пишет Пятый канал. «Лечение» алкоголем после алкогольной же интоксикации не только разрушает организм, но и может привести к длительному запою.

Чтобы избавиться от ужасного состояния после выпитого накануне, врач рекомендует утро начать с контрастного душа, стоя под холодными и горячими струями по 5 секунд. После нужно попытаться восстановить водно-электролитный баланс организма: пить как можно больше минеральной воды, стремясь вывести РН крови на «ощелачивание».

Помимо алкоголя с похмелья, врач не рекомендует «лечиться» кофе с молоком, особенно тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. В таком состоянии лучше подойдет белковая пища, вроде омлета.

В течение дня очень полезными будут средства, содержащие калий и магний.

«Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию», — порекомендовал Казанцев.

В этот тяжелый день лучше избегать тяжелого физического труда и иных сильных нагрузок.