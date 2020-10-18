Топовый российский вакцинолог призвал не ставить прививки от коронавируса

Один из ведущих российских вакцинологов выразил свое недоверие к российской прививке от коронавируса «Спутник V». По словам научного руководителя НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, на данный момент существует недостаточно доказательств безопасности и эффективности такой вакцины. Об этом информирует «URA.Ru».

Член правительственной комиссии по биологической и химической безопасности и по совместительству участник экспертного совета Глобального альянса по вакцинам и иммунизации предостерег россиян от поспешного принятия решения о вакцинации.

«Пока рано массово ставить населению прививки от коронавируса. Слишком мало было проведено клинических испытаний, чтобы со 100%-ной уверенностью говорить об эффективности такого препарата. Нам надо подождать, пока закончатся все испытания, пока в точности не поймем, как они работают, вызывают ли осложнения, дают ли они вообще какой-то иммунитет. Нужно понимать, чем именно мы собираемся прививать людей и есть ли какие-то побочные эффекты. Мы не имеем права рисковать ни на один процент», - заявил Виталий Зверев.

Он сообщил, что после каждой фазы клинических испытаний вакцины должно проходить не менее 180 дней, во время которых проводятся усиленные наблюдения пациентов. По утверждению эксперта, в действительности в России не были проведены исследования на протяжении необходимого отрезка времени — все было проведено «наспех».

«Надо смотреть, что случается, когда вирус попадает в организм вакцинированных, могут ли они заразиться. Сейчас постоянно появляются новые факты – то у пожилых вакцина хуже работает, то у тех, кто пьет алкоголь, какие-то реакции наблюдаются. Неслучайно все вакцины поступают в практику через четыре-пять лет после начала их разработки», - сказал специалист.

Зверев подчеркнул, что не стоит возлагать большие надежды на существующую российскую вакцину, пока не пройдет хотя бы два-три года с момента начала ее испытаний.

«А вот вакцину от гриппа я рекомендую с легким сердцем. Грипп никуда не делся, он есть и будет в дальнейшем, и лучше от него защититься. И от пневмококка очень хорошо бы сейчас привиться», - подытожил Виталий Зверев.