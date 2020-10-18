У переболевших коронавирусом COVID-19 наблюдается снижение интеллекта

Вчера, 23:45

Ольга Громова

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У переболевших коронавирусом COVID-19 наблюдается снижение интеллекта

Стало известно о новых последствиях коронавируса. Оказывается, ковид оказывает влияние на когнитивные способности - складывается впечатление, что переболевшие начинают мыслить, как люди, которые внезапно постарели сразу на десять лет. Такие выводы сделали британские ученые, которые ознакомились с историями болезни 84 тысяч человек, а также провели специальное исследование.

Добровольцам предложили принять участие в онлайн-тестах на смекалку и сообразительность.

Выяснилось, что британцы, которые успели переболеть COVID-19, хуже справлялись с когнитивными тестами, чем их ровесники, которые коронавирус не переносили. При этом тяжесть заболевание также имела значение. Так, те, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, с задачами на сообразительность справлялись на 65 процентов хуже, чем их здоровые сверстники. Ученые выяснили, что их показатели сравнимы с людьми, которым на 10 лет от роду больше.

Ученые также узнали, что наибольшие трудности после ковида у тех, кто его перенес, вызывали задания на понимание текста и смысла слов. При этом коронавирус не оказал отрицательного влияния на эмоции, пространственную память и умение запоминать числа.

С этим исследованием группы британских нейрофизиологов и медиков под руководством научного сотрудника Имперского колледжа Лондона Адама Хэмпшира можно ознакомиться в электронной библиотеке medRxiv.

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