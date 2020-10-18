Вирусолог рассказал об опасном и неконтролируемом источнике коронавируса СOVID-19

О неконтролируемом источнике заражения СOVID-19 рассказал член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев.

Он объяснил, что наиболее опасным источником заражения COVID-19 являются люди, которые не имеют симптомов, но могут распространять коронавирусную инфекцию, пишет «Парламентская газета ».

По его мнению, неправильно называть этих людей бессимптомниками, поскольку это, по сути, здоровые люди, которые являются вирусоносителями.

«Я считаю, что самыми опасными являются знаменитые бессимптомники. Когда-то их по недоразумению называли переболевшими без симптомов. Это глупости! Болезней без симптомов не бывает. Это здоровые люди, которые являются вирусоносителями. В их организме СOVID-19 сформировал латентную форму вирусной инфекции», — объяснил эксперт.

Эти люди, по словам Зуева, не заражаются СOVID-19, хотя являются его носителями. В итоге вирусу выгодно такое «сотрудничество». Вирус получает возможность за счет этого сохраниться как вид. По словам эксперта, во Франции врачи называют латентную вирусную инфекцию «джентельменским соглашением».

Бессимптомники, отмечает эксперт, являются вирусовыделителями, которые заражают окружающих коронавирусом.