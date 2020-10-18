Врач объяснил, что показывает анализ на антитела к коронавирусу COVID-19.

Известно, что у любого переболевшего коронавирусом человека вырабатываются в организме антитела. Этот факт может быть полезен, чтобы узнать, болел ли человек ковидом, если вдруг он перенес его в бессимптомной форме.

Когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает выработку антител IgM - иммуноглобулинов. В будущем они должны защищать своего хозяина от вторичного заражения. Даже если человек заразится еще раз, он сможет перенести заболевание легко.

Отмечается, что Антитела IgM возникают в течение 2-3 недель и находятся в организме 2-3 месяца. Это так называемые острые антитела, которые могут захватить за раз много молекул вируса. Но из-за слабых связей вирус может оторваться.

Вообще же антитела свидетельствуют о текущей или уже перенесенной инфекции и делятся на несколько типов - A, M, G, IgA, IgM. Так, если у человека присутствуют IgM-антитела, значит, он остается все еще зараженным.

Обычно после IgM в организме вырабатываются IgG-антитела, которые накапливаются медленно, но остаются надолго. Их уровень свидетельствует о перенесенном заболевании, а также о степени будущего отпора организма во время повторного заражения.

Помимо антител тест показывает и наличие РНК вируса и антигена. РНК также может многое сказать о вирусе. Так, если в крови человека имеется РНК вируса, значит, он болеет в самой острой фазе, несмотря на полное отсутствие симптомов.