Голикова: пациенты с диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще остальных

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Голикова: пациенты с диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще остальных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала хронические заболевания, при которых риск заражения коронавирусом COVID-19 повышается.  

«Люди, которые болеют диабетом или артериальной гипертензией, подвержены заражению коронавирусной инфекцией в 2 раза больше здоровых. Такие больные чаще всего переносят вирус в тяжелой форме», - сообщила Голикова.

Также вице-премьер добавила, что больной коронавирусом с диабетом встречается в 10 раз чаще пациентов без патологий. Кроме того, диабетики имеют самый высокий риск развития пневмонии и бактериальной инфекции.

Напомним, что в России за последние сутки было зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Лидирующими областями стали Москва, где обнаружено 5478 больных, Санкт-Петербург - 710 больных и Московская область - 472 инфицированных.

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