Инфекционист объяснил, что делать больным коронавирусом при повышенной температуре

Температуру до 38,5 градуса при коронавирусной инфекции не следует сбивать - надо ее терпеть. Для борьбы с инфекцией она оптимальна, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров радиостанции «Говорит Москва».

Врач отметил, что высокая температура служит не только признаком инфекции и наличия заболевания, она еще указывает, что организм борется.

«Нужно терпеть, болеть... Если уже выше этих показателей, значит, как говорится, что-то пошло не по резьбе», — заявил Никифоров.

Инфекционист добавил, что ковид организм воспринимает как обычную ОРВИ, поэтому и правила борьбы на него распространяются такие же. А при сбивании температуры, как считает врач, иммунная система не может нормально вести борьбу, ибо «получает подзатыльник, который ей совершенно не нужен».

Тем не менее, в некоторых случаях и такую температуру можно сбить. Например, если речь идет о детях, которые плохо ее переносят.

Ранее Владимир Никифиров поделился своим видением будущего коронавируса. По его мнению, еще одной вспышки ждать не стоит. А ковид либо деградируют до обычного ОРВИ, либо станет похожим на сезонный грипп.