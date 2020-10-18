Комаровский: при отрицательных ПЦР и КТ человек может быть болен коронавирусом

Популярный теледоктор и врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский рассказал, есть ли вероятность болеть коронавирусом при отрицательных показаниях ПЦР и КТ. По словам 60-летнего писателя и кандидата медицинских наук, такая вероятность действительно существует.

Евгений Комаровский посоветовал не сильно радоваться, когда результаты ПЦР и КТ показали отрицательные результаты.

«К сожалению, иногда случается так называемые ложноотрицательные результаты. Компьютерная томография показывает, к примеру, что легкие полностью чистые, но побочные симптомы свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция все же протекает в организме. Такая ситуация случается потому, что иногда вирус не затрагивает непосредственно легкие, а базируется в других легких и тканях. Поэтому томография и не показывает ничего, и все из-за того, что вирус активничает где-то в другом месте организма», - рассказал доктор.

Он пояснил, что даже при наличии отрицательных результатов ПЦР и КТ, но имея симптомы ОРВИ, надо обязательно проходить самоизоляцию.

«Человек может оставаться больным и заразным для окружающих. Поэтому мой вам совет — самоизолируйтесь, и лечитесь», - подытожил Евгений Комаровский.