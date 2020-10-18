Пищевая зависимость сокращает подросткам жизнь на 15 лет

Зимой многие россияне страдают таким расстройством, как пищевая зависимость. Как правило, эта проблема наблюдается у тех, кто поздно отходит ко сну, а также у подростков 17–18 лет.

Ученые отмечают, что нарушение пищевого поведения сокращает продолжительность жизни на 3–15 лет.

Российские специалисты провели комплексную оценку пищевого поведения россиян. Они провели исследование, в ходе которого оценили «зимнее» поведение людей. В исследовании участвовало свыше 2 тыс. человек.

Как отмечают ученые, на функцию нервных центров, которые регулируют пищевое поведение, влияет режим дня. Он также влияет на организм через циркадную систему и эндокринную железу, которая вырабатывает гормон мелатонин в темное время суток.

То есть, нарушать режим питания побуждает зимняя смена продолжительности дня и ночи.

Причины неблагоприятной смены рациона ученым пока неизвестны, но они связывают это с тем, что подростки начинают самостоятельную жизнь. На их здоровье негативно сказывается нарушение режима «сон — бодрствование».

В этой связи ученые рекомендовали подросткам привыкать питаться не только вкусно, но и полезно, ложиться вовремя спать и принимать солнечные ванны, пишет ria.ru .

При депрессии ни в коем случае нельзя плохое настроение заедать. Лучше встретиться с друзьями и родственниками, а также использовать физические нагрузки или прогулки на свежем воздухе.