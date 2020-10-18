Онколог: привычная еда может вызывать предраковые мутации

Сегодня, 11:57

Анна Лисова

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Онколог: привычная еда может вызывать предраковые мутации

О том, какие пищевые привычки могут провоцировать предраковые мутации, рассказал доктор медицинских наук, онколог Алексей Невольских.

По словам эксперта, если соблюдать несложные рекомендации, то риск развития злокачественных заболеваний можно снизить на 35-40%.

Так, чтобы снизить риск развития колоректального рака следует обязательно ввести в рацион клетчатку. Это объясняется тем, что фрукты и овощи, содержащие клетчатку, способствуют нормальному продвижению пищи по ЖКТ и выведению из организма продуктов переработки.

Клетчатка важна для того, чтобы сократить пребывание в кишечнике пищи, содержащей канцерогены. К опасным для здоровья продуктам онколог отнес алкоголь, переработанное мясо, копчености, прогорклые орехи. Опасен для здоровья и горячий чай.

Следуя рекомендациям эксперта, в рацион следует вводить больше овощей, фруктов, а также цельнозерновых продуктов. А вот от различных колбасных изделий и спиртного лучше все же отказаться.

Важно также заниматься спортом, поскольку физическая активность благотворно влияет на работу кишечника. Что также важно для своевременного выведения из организма накопленных вредных веществ.

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