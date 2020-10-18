Российский терапевт описала еще одну схему лечения коронавируса COVID-19

Российский врач описала еще одну схему лечения коронавируса, сообщает Московский комсомолец.

Врач-терапевт из Москвы Наталия Ленская заявила, что знает еще одну действенную схему лечения тяжелого течения коронавирусной инфекции - лечение антикоагулянтами. Так, медик в апреле этого года с помощью патогенетической терапии лечила амбулаторных пациентов с «короной». При этом терапевт рассчитала эффективные дозы стероидных гормонов - глюкокортикостероидов.

«При использовании такой схемы происходит быстрое клиническое улучшение даже у тяжелых пациентов», - подчеркнула медик.

А нераспространенное применение таких схем лечения она называет бедой современной медицины.

Еще в начале пандемии Федеральное медико-биологическое агентство разработало алгоритм лечения коронавируса с использованием препарата мефлохин. В основу разработки лег опыт подобного лечения в Китае и во Франции. Этот препарат способен блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и не давать активизироваться воспалительному ответу, вызванного вирусом. Доктор биологических наук Анчи Баранова охарактеризовала мефлохин как эффективный и менее токсичный для больных, чем его аналоги.