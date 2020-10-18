Вирусологи предрекают трехкратный рост заболевших и тысячи смертей от коронавируса

Пандемия коронавируса в ближайшее время не завершится и станет еще страшней. Общее количество зараженных коронавирусом в России вырастет в три раза, а жертвами ковида станут свыше 50 тысяч человек. Это показала математическая модель Центра мониторинга биологических рисков (ФГБУ «ЦСП» ФМБА), сообщает URA.RU.

Согласно расчетам, до суточного пика количества заболевших коронавируса меньше двух месяцев - на него РФ выйдет 16 декабря сего года. Предполагается, что в эту дату количество заболевших выйдет на уровень в 24 тысячи инфицированных в сутки. После 16 декабря ежесуточное количество новых ковид-случаев будет постепенно уменьшаться.

Таким образом, данный показатель почти в 1,5 раза превысит установленный вчера, 20 октября, рекорд в 16 319 человек.

Математическая модель показала, что эпидемия коронавируса закончится лишь к декабрю 2021 года. За этот год с «хвостиком» количество инфицированных в стране достигнет отметки в 5 миллионов 900 тысяч человек. Указанное количество летальных случаев - 52 тысячи.

Если принять во внимание, что на текущий момент «корона» уже поразила свыше 1 миллиона 400 тысяч россиян (с начала пандемии), нетрудно подсчитать, что количество заболевших вырастет, согласно математической модели, в три раза.