Биолог назвала опасным прием иммуномодуляторов при пандемии COVID-19

Прием иммуномодуляторов — препаратов, повышающих иммунитет, способен привести к тяжелому течению заболевания, вызванного коронавирусом. Из-за иммуномодуляторов в организме человека могут вырабатываться антитела к повышенному количеству интерферонов, которые борются с вирусом.

Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

Как она отметила, что в США появилась научная работа, посвященная категории пациентов из числа тех, кто тяжело переносят заражение коронавирусом. В работе речь идет о людях, чей организм вырабатывает антитела к интерферону — защитному белку, который ведет борьбу с инфекцией. В популяции число таких пациентов составляет 13%, что является огромной цифрой.

В этой связи биолог предположила, что такие антитела могут вырабатываться в организме людей, которые принимают иммунномодуляторы, пишет lenta.ru .

Иными словами, если для укрепления иммунитета капать в нос интерферон или принимать стимулятор иммунитета, то это может привести к повышенной выработке антител к интерферонам в организме. Эксперт также сказала, что можно сделать тест на антитела к интерферонам и если результат будет положительным, то пациент должен соблюдать правила жесткого карантина.