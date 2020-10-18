Названы три главных ошибки больных коронавирусом

Сегодня, 10:06

Александр Зуев

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Названы три главных ошибки больных коронавирусом
Врач-инфекционист Георгий Сапронов

Пациенты с коронавирусом зачастую совершают ряд ошибок. Об этом рассказал врач-инфекционист Георгий Сапронов. Порой человек, почувствовав недомогание, ложится в постель, но это может усложнить вентиляцию легких, рассказал эксперт.

Врач также сказал, что не нужно сбивать температуру ниже 38,5. Он пояснил, что вирусы плохо себя чувствуют при высокой температуре. Но если у пациента есть хронические заболевания, то принимать жаропонижающие препараты необходимо уже при 38 градусах. Кроме того, нельзя бесконтрольно принимать препараты от кашля, так как они усиливают выделение мокроты, из-за чего могут возникнуть проблемы с дыханием. Также врач призвал не подстегивать иммунитет, так как во время болезни организм может уничтожать пораженные легкие. Не стоит воздействовать на иммунитет медом, эхинацеей, прополисом, лучше использовать обильное питье, посоветовал инфекционист, пишетvesti.ru.

Самое главное при коронавирусе - не затягивать с обращением к врачу и не заниматься самолечением.

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