Минздрав: антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у пожилых и пьющих

Ученые ранее уже сообщали, что антитела к коронавирусу вырабатываются не у всех людей. Кого они «обходят стороной», рассказали в Минздраве.

Хуже всего антитела к новому коронавирусу вырабатываются у людей пожилых (от 70 и старше), у тех, кто находится в состоянии хронического стресса и напряжения, и у тех, кто злоупотребляет алкогольными напитками. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«У пожилых (70-80+) по понятным причинам все хуже, в том числе и антитела хуже вырабатываются. А также у тех, кто злоупотребляет алкоголем, в первую очередь этаноловым спиртом. В любом количестве он токсичен для размножающихся клеток», - поведал Гинцбург в интервью ТАСС.

Специалист добавил, что регулярное употребления алкоголя, особенно в период вакцинации, уже с первых недель отрицательно влияет на количество вырабатываемых антител и на Т-клеточный иммунитет.

Постоянный стресс также ничего хорошего не сулит. Такое состояние оказывает влияние на размножение клеток, продуцирующих антитела.

На выработку антител могут, как выяснилось, повлиять цитостатические препараты, а также антибиотики с очень широкой специфичностью.