Экс-демограф Росстата прогнозирует в РФ самую высокую смертность в Европе

В связи с пандемией коронавируса смертность в России может вырасти в три раза и стать самой высокой в Европе. Таким мрачным прогнозом поделился экс-демограф Росстата Алексей Ракша.

«Общедоступные статистические данные о ежедневной смертности необходимо умножать на три. Есть риск, что избыточная смертность на душу населения в РФ будет самой высокой в Европе», — заявил Ракша в беседе с корреспондентом агентства Bloomberg

Он добавил, что ежедневные показатели смертности от COVID-19 в РФ не отображают реальные потери от вируса.

Согласно последним статистическим данным, в период с апреля сего года по август в РФ скончались почти 46 тысяч человек. Это почти вдвое больше цифр, которые публикует оперативный штаб.

Избыточная смертность за этот период в России составляет 115 000 человек, отмечает «Форбс». В пересчете на численность населения Россия приближается по смертности к странам с самой высокой смертностью в Европе, уверен Алексей Ракша. А это Испания и Великобритания.