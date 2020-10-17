Россиянам раскрыли схему действий при первых признаках ОРВИ и коронавируса

Сегодня, 14:00

Анна Лисова

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Россиянам раскрыли схему действий при первых признаках ОРВИ и коронавируса

Какие действия необходимо предпринимать в случае, если появились первые признаки ОРВИ, рассказывает издание «Известия».

Так, при температуре выше 37,2 градусов, кашле, боли в груди, затрудненном дыхании, отдышке, потере вкуса и обоняния важно обратиться в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом.

Согласно рекомендации Минздрава РФ, в течение суток к пациенту придет на дом сотрудник клиники. Если врач не успевает приехать, либо его не получается вызвать, а состояние больного ухудшается, следует звонить в скорую.

Лица старше 65 лет, прибывшим недавно из другой страны либо после контакта с зараженным, обязательно необходимо вызывать медработника.

Если заболевание протекает в легкой форме, то пациент не будет госпитализироваться. Так, в больницу не увезут, если температура не поднимается выше 38 градусов, а частота дыхания не превышает 22 вдоха-выдоха в минуту.

Стоит отметить, что в домашних условиях отличить COVID-19 от простуды практически невозможно. Заболевание может проявиться в виде легкого першения в горле и незначительного увеличения температуры. Поэтому важно получить консультацию врача, который назначит препараты, наиболее подходящие в каждом конкретном случае.

Но даже если тест на коронавирус отрицательный, пациентам следует соблюдать самоизоляцию, поскольку в 30% случаев результаты тестирования не показывают наличие коронавирусной инфекции у зараженных людей.

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