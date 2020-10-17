РФ занимает 105 место в мире по летальности от коронавируса

Россия по заболеваемости коронавирусной инфекцией из подсчета на 100 тысяч жителей находится на 43 месте в мире. По уровню летальности - на 105 месте. Об этом рассказала замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, передает ТАСС.

Выступая на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы" она подчеркнула, что невзирая на то, что наблюдается ежедневный рост числа регистрируемых случаев ковида, РФ занимает 43 место по уровне распространенности заболевания и 105 место по уровню летальных случаев.

Ежлова также рассказала, что на текущий момент тестированием коронавируса в стране занимаются 858 лабораторий.

Уровень тестирования в РФ - 327,9 тысяч на 1 млн населения. Это очень высокй показатель по сравнению с другими странами мира.

Напомним, за минувшие сутки число новых случаев коронавируса в России выросло на 15 982. Это рекорд с начала пандемии.

Предыдущий максимум - 15 150 случаев - был зафиксирован 16 октября.