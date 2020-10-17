Островок леса может повысить иммунитет у детей

Сегодня, 09:49

0

Image 16+
Островок леса может повысить иммунитет у детей
Дети на игровой площадке

Ученые нашли действенный и простой способ увеличить защитные силы детского иммунитета без использования лекарств. Как выявили специалисты из Хельсинского университета, в современной экологической обстановке детский организм абсолютно не приспособлен к естественным природным факторам, сообщает «ТАСС».

Финляндские эксперты объяснили, что выросшие в «стерильных» городских условиях дети в большей степени страдают различными аллергическими заболеваниями, чем их сверстники, живущие за городом. По мнению ученых, у детей, которых с детства не окружают такие естественные природные факторы, как пыль, пыльца растений и естественная грязь, иммунитет значительно слабеет. Данный вывод ученые сделали, проанализировав состояние детских площадок по всей территории Финляндии — они обнаружили, что все игровые места являются заасфальтированными, и вблизи не растут деревья. Специалисты Хельсинского университета провели эксперимент, добавив на часть детских площадок специально привезенные из леса молодые деревца в кадках. Как результат — дети в таких регионах стали меньше болеть различными поражениями дыхательных путей.

Несмотря на то, что тестовая группа детей составляла лишь 75 человек, ученые выявили, что спустя 28 дней после начала эксперимента улучшились показатели кожного микробиома и отмечены положительные сдвиги в детских белках и клетках, ответственных за укрепление иммунитета у таких детей.

«Стерильные дети, выросшие в помещениях с мощными воздухоочистителями, и не гуляющие вблизи природных насаждений, имеют сильно ослабленный иммунитет», - заявила руководитель проекта, специалист по экологии, урбанистике и адаптации из Хельсинкского университета Марья Рослунд.

Она отметила, что ребенку крайне необходимо контактировать с природными элементами — деревьями, мхом, лесной травкой и дикорастущими цветами, ведь в таком случае кожа малыша учится бороться с разными бактериями.

«Такие раздражители укрепляют иммунитет, формируют готовность детского организма адекватно реагировать на эти отрицательные моменты», - подытожила Рослунд.

Она заявила, что считает результаты исследования «весьма обнадеживающими» и подчеркнула, что такая «лесная терапия» нуждается в дальнейшем распространении и глубоком изучении.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Врач порекомендовала тренировку при потере обоняния при коронавирусе

Вчера, 14:35

Доктор Мясников назвал причины хронического кашля, не связанные с заболеваниями органов дыхания

Вчера, 12:35

Врач: коронавирус может привести к появлению «бактериального спецназа» в России

17-10-2020, 15:33

«Мозговой туман»: врачи назвали новые опасные последствия COVID-19

17-10-2020, 09:31

Фактор, делающий человека уязвимым перед коронавирусом, раскрыт

17-10-2020, 08:48

Врач: бессимптомная форма коронавируса влияет на иммунитет к COVID-19

17-10-2020, 08:00

Роспотребнадзор рассказал об одномоментном подъеме COVID-19 по всей России

16-10-2020, 23:27

Вскрытие умерших от коронавируса COVID-19 показывает вирус в глазных яблоках

16-10-2020, 09:13

Пульмонолог назвал симптом COVID-19, при котором требуется КТ

16-10-2020, 08:56

В медуниверситете имени Сеченова рассказали, какая вакцина от коронавируса безопаснее

15-10-2020, 21:12

Роспотребнадзор допускает отстранение от работы врачей и педагогов без прививок

15-10-2020, 19:25

Названы болезни с 1100-процентным риском смерти при COVID-19

15-10-2020, 17:28

Установлены 7 затяжных постсимптомов коронавируса COVID-19

15-10-2020, 14:55

Вирусолог сравнил, как лечат от COVID-19 бедных и богатых россиян

15-10-2020, 14:53

Эксперт: ПЦР-тест является самым надежным методом выявления коронавируса COVID-19

15-10-2020, 12:59

В Ростовской области из-за коронавируса вводят новые ограничения

15-10-2020, 11:33

В Липецкой области с 19 октября из-за коронавируса приостановят плановую медпомощь

15-10-2020, 10:02

Медики назвали главное различие коронавируса от гриппа

15-10-2020, 09:43

Минздрав РФ: препараты от коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых

14-10-2020, 20:03

Выявлен фактор, повышающий риск госпитализации при COVID в 5 раз

14-10-2020, 14:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров