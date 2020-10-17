Островок леса может повысить иммунитет у детей

Ученые нашли действенный и простой способ увеличить защитные силы детского иммунитета без использования лекарств. Как выявили специалисты из Хельсинского университета, в современной экологической обстановке детский организм абсолютно не приспособлен к естественным природным факторам, сообщает «ТАСС».

Финляндские эксперты объяснили, что выросшие в «стерильных» городских условиях дети в большей степени страдают различными аллергическими заболеваниями, чем их сверстники, живущие за городом. По мнению ученых, у детей, которых с детства не окружают такие естественные природные факторы, как пыль, пыльца растений и естественная грязь, иммунитет значительно слабеет. Данный вывод ученые сделали, проанализировав состояние детских площадок по всей территории Финляндии — они обнаружили, что все игровые места являются заасфальтированными, и вблизи не растут деревья. Специалисты Хельсинского университета провели эксперимент, добавив на часть детских площадок специально привезенные из леса молодые деревца в кадках. Как результат — дети в таких регионах стали меньше болеть различными поражениями дыхательных путей.

Несмотря на то, что тестовая группа детей составляла лишь 75 человек, ученые выявили, что спустя 28 дней после начала эксперимента улучшились показатели кожного микробиома и отмечены положительные сдвиги в детских белках и клетках, ответственных за укрепление иммунитета у таких детей.

«Стерильные дети, выросшие в помещениях с мощными воздухоочистителями, и не гуляющие вблизи природных насаждений, имеют сильно ослабленный иммунитет», - заявила руководитель проекта, специалист по экологии, урбанистике и адаптации из Хельсинкского университета Марья Рослунд.

Она отметила, что ребенку крайне необходимо контактировать с природными элементами — деревьями, мхом, лесной травкой и дикорастущими цветами, ведь в таком случае кожа малыша учится бороться с разными бактериями.

«Такие раздражители укрепляют иммунитет, формируют готовность детского организма адекватно реагировать на эти отрицательные моменты», - подытожила Рослунд.

Она заявила, что считает результаты исследования «весьма обнадеживающими» и подчеркнула, что такая «лесная терапия» нуждается в дальнейшем распространении и глубоком изучении.