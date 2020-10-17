Новый симптом заражения коронавирусом SARS-CoV-2 оказался связан со слухом

Содружество специалистов из Лондонского колледжа и Королевского национального комитета рассказали миру о новом симптоме коронавируса SARS-CoV-2. Ученые утверждают, что наличие инфекции в организме могут выдать уши. Об этом сообщает «РИА Новости».

Оказалось, что большой процент пациентов с коронавирусом жаловались на звон или шум в ушах (тиннитус). Более того, люди, перенесшие инфекцию в тяжелой форме, неоднократно полностью теряли слух.

Исследователи заявили, что до сих пор такой симптом разглядывался крайне мало. Несмотря на то, что за год существования коронавируса исследований его специфики набралось целое множество. Специалисты призвали медиков обратить внимание на подобные проявления недуга.

Ученые добавили, что тиннитус может свидетельствовать и о других заболеваниях. Однако его наличие вместе с симптомами респираторного заболевания может говорить о наличии коронавируса в организме.

Ученым из Университета Манчестера ранее удалось выявить проблемы со слухом у части пациентов, которые уже переболели коронавирусом. Оказалось, что данный симптом проявился у них спустя 2 месяца после выздоровления.