Медик скорой рассказал, как волна коронавируса накрыла Екатеринбург

Сегодня, 17:40

Ольга Громова

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Медик скорой рассказал, как волна коронавируса накрыла Екатеринбург

В Свердловской области растет количество случаев заражения коронавирусом - на сегодня их уже 32 663 случая. Эпидемиологи говорят о второй ковид-волне. Медик скорой помощи Екатеринбурга в своем интервью изданию «Екатеринбург онлайн» это подтвердил. По его словам, нагрузка на врачей сейчас такая же, как и весной нынешнего года.

«Рост пневмонии происходит в геометрической прогрессии: каждый второй вызов практически — температура и кашель. Некоторые пациенты отрицают контакт с заболевшими COVID, некоторые говорят, что контакт был. В 99 процентах случаев это вирусная пневмония. Проще сказать, COVID-19», - поведал он.

Медик отметил, что больницы снова переполнены, а скорая помощь не успевает справляться, по вызовам начали появляться задержки. При этом проблем с защитными костюмами или другими средствам индивидуальной защиты медики не испытывают - они имеются в достаточных количествах.

Рассказывая о возрасте заболевших, он добавил, что под ударом пенсионеры. У них самое большое поражение легких - КТ показывает от 55 процентов и выше. У молодых пациентов оно тоже есть, но значительно меньше.

При этом работник скорой помощи убежден, что нынче в Екатеринбурге наблюдается не вторая волна коронавируса, а первая - вовремя непогашенная.

«Подавили первый очаг, но не устранили его полностью. Дали волю... Это из разряда «сцена первая, дубль второй», - подытожил собеседник издания.
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