Медик скорой рассказал, как волна коронавируса накрыла Екатеринбург

В Свердловской области растет количество случаев заражения коронавирусом - на сегодня их уже 32 663 случая. Эпидемиологи говорят о второй ковид-волне. Медик скорой помощи Екатеринбурга в своем интервью изданию «Екатеринбург онлайн» это подтвердил. По его словам, нагрузка на врачей сейчас такая же, как и весной нынешнего года.
Медик отметил, что больницы снова переполнены, а скорая помощь не успевает справляться, по вызовам начали появляться задержки. При этом проблем с защитными костюмами или другими средствам индивидуальной защиты медики не испытывают - они имеются в достаточных количествах.
Рассказывая о возрасте заболевших, он добавил, что под ударом пенсионеры. У них самое большое поражение легких - КТ показывает от 55 процентов и выше. У молодых пациентов оно тоже есть, но значительно меньше.
При этом работник скорой помощи убежден, что нынче в Екатеринбурге наблюдается не вторая волна коронавируса, а первая - вовремя непогашенная.
Комментировать