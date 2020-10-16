Врач порекомендовала тренировку при потере обоняния при коронавирусе

Лор-врач Екатерина Довлатова посоветовала тренировку при потере обоняния при COVID-19. О ней рассказало издание MedNovelty. Запастись следует эфирными маслами и терпением.

Аносмия, или потеря обоняния, считается одним из самых распространенных симптомов COVID-19. Способность распознавать запахи зачастую утрачивают даже те, кто переносит коронавирус бессимптомно либо в легкой форме.

Свою временно утраченную функцию человек восстанавливает примерно через 2-4 недели. Но все сугубо индивидуально, и без возможности слышать запахи он может оставаться и дольше.

Екатерина Довлатова переболевшим коронавирусом, которые столкнулись с аносмией, для того, чтобы вернуть обоняние быстрее, порекомендовала специальную обонятельную тренировку.

Ее разработала британская Ассоциация оториноларингологов (ENT UK). Суть ее в том, чтобы поставить перед собой флаконы с эфирными маслами - лучше розы, гвоздики, лимона и эвкалипта.

Вначале надо открыть флакон с первым маслом и короткими сильными вдохами вдохнуть его аромат - делать это рекомендуется на протяжении 20 секунд. При этом желательно еще и визуализировать. К примеру, если вдыхается аромат масла розы, представлять себе этот прекрасный цветок и его запах. Затем флакон стоит закрыть и сделать несколько спокойных вдохов-выдохов. На следующем этапе взять следующий флакон и повторить с ним все то же самое.

Масла можно взять и другие - например, корица и ваниль также прекрасно подойдут.

Желательно проводить по два занятия в день на протяжении четырех недель.

Людям, которые не ощущают запахи спустя 4-6 недель после выздоровления, рекомендуется пройти эндоскопическое исследование полости носа.