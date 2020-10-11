Доктор Мясников назвал причины хронического кашля, не связанные с заболеваниями органов дыхания

67-летний врач-кардиолог и известный телеведущий Александр Мясников озвучил неочевидные причины хронического кашля. По словам ученого, кашель может не всегда свидетельствовать о проблемах именно с дыхательной системой, но и быть побочным эффектом поражений других органов, сообщает «Вести.Ru».
В эфире авторской программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» телеведущий раскрыл секреты появления кашля.
Он отметил, что если имеет место хронический кашель, который продолжается в течение трех месяцев и более, это точно говорит не о заболевании органов дыхания.
По мнению Мясникова, хронический кашель может возникнуть даже как реакция на нервное перенапряжение, стресс, а также появиться из-за чрезмерно сухого воздуха в помещении.
Он посоветовал не пускать на самотек хронический кашель и обязательно обратиться к специалисту для обследования.
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