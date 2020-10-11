Доктор Мясников назвал причины хронического кашля, не связанные с заболеваниями органов дыхания

Сегодня, 12:35

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Доктор Мясников назвал причины хронического кашля, не связанные с заболеваниями органов дыхания

67-летний врач-кардиолог и известный телеведущий Александр Мясников озвучил неочевидные причины хронического кашля. По словам ученого, кашель может не всегда свидетельствовать о проблемах именно с дыхательной системой, но и быть побочным эффектом поражений других органов, сообщает «Вести.Ru».

В эфире авторской программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» телеведущий раскрыл секреты появления кашля. 

«Не все знают о том, что в пищеводе расположены масса кашлевых рецепторов. В случае их раздражения тем или иным способом — например, острой пищей, человек начинает покашливать», - рассказал Александр Мясников. 

Он отметил, что если имеет место хронический кашель, который продолжается в течение трех месяцев и более, это точно говорит не о заболевании органов дыхания. 

«Если кашель не заканчивается годами — тут точно причина не в легких. Ищите другие причины, обследуйте сердце. Очень часто причиной кашля может быть астма и бронхоспазм. Другие причины: сердечная недостаточность, аллергическая реакция, рефлюкс, заболевания щитовидной железы, постназальный синдром, и повышенная кислотность», - отметил эксперт. 

По мнению Мясникова, хронический кашель может возникнуть даже как реакция на нервное перенапряжение, стресс, а также появиться из-за чрезмерно сухого воздуха в помещении.

«Частая проблема в зимнее время — это слишком сухой воздух в помещении, которое усиленно подогревается системами отопления. Оптимальный показатель влажности составляет 60%, и очень часто его можно достичь только с помощью специального увлажняющего прибора», - подчеркнул Мясников. 

Он посоветовал не пускать на самотек хронический кашель и обязательно обратиться к специалисту для обследования.

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