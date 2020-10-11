Врач: коронавирус может привести к появлению «бактериального спецназа» в России

Сегодня, 15:33

Ольга Громова

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Врач: коронавирус может привести к появлению «бактериального спецназа» в России

Бесконтрольное употребление антибиотиков сейчас уже через несколько лет может привести к появлению «бактериального спецназа». Об этом в эфире радио Sputnik предупредил аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Специалист отметил, что сейчас многие россияне из-за страха перед новым коронавирусом начали активно заниматься самолечением и принялись совершенно бесконтрольно принимать антибиотики для профилактики осложнений или пневмонии при ковид.

Бессмертный полагает, что это может привести к тому, что бактерии разовьют антибиотикорезистентность. Может так случиться, предостерегает иммунолог, что через год-два обычную пневмонию лечить будет нечем.

"Мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к лекарствам. Это будет такой "бактериальный спецназ"», — предрек Алексей Бессмертный.

Врач также выразил сомнения в пользе противовирусных препаратов.

«Подавляющее большинство современных препаратов, которые относятся к противовирусным, неэффективны от слова "совсем"», — сказал он.

При этом на фоне низкой эффективности таких лекарств наблюдается множество побочных эффектов, обратил внимание врач.

Поэтому самостоятельно назначать самому себе противовирусные препараты и принимать их в профилактических целях - не самая лучшая идея.

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