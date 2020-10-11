«Мозговой туман»: врачи назвали новые опасные последствия COVID-19

Популярное издание Financial Times, ссылаясь на специалистов Национального института здравоохранения Великобритании, в своей публикации рассказало о новых опасных последствиях коронавирусного заболевания. Особо подчеркивается, что речь идет об изнурительных симптомах, которые могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев после выписки.

Медики подобное явление обозначают как «затяжной COVID-19».

Многие люди, которые переболели коронавирусом во время его первой волны, после выздоровления продолжали страдать от болезней легких, сердца, головного мозга, печени, а также других органов и систем.

Медики определили одно из самых тяжелых и затяжных последствий как «мозговой туман», а также сильное истощение.

При этом часть тех, что перенесла коронавирус, пожаловалась на выпадение волос.

Потеря обоняния у части пациентов также выявилась стойкой и наблюдалась довольно долго.

Ученые отмечают, что подобные симптомы изначально возникают в одной физиологической системе, а потом на фоне ослабления дают о себе знать в другой системе организма.

Отметим, что коронавирус не сдает своих позиций. За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное количество заболевших - свыше 400 тысяч.