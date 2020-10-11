Врач: бессимптомная форма коронавируса влияет на иммунитет к COVID-19

Сегодня, 08:00

Ольга Громова

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Врач: бессимптомная форма коронавируса влияет на иммунитет к COVID-19

Не у всех людей, переболевших коронавирусом, образуются антитела, но иммунитет к вирусу вырабатывается в любом случае. Об этом в интервью агентству URA.RU сообщила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

Специалист отметила, что антитела могут не появляться не только при легком или бессимптомном течении коронавируса, но даже при тяжелой форме.

«Но это не значит, что у человека нет защиты: образуется клеточный иммунитет, который не определяется в пробирке. Нет таких технологий, которые могли бы это определить», — отметила Скорпилева.

Врач рассказала, как работает такой механизм. Например, когда коронавирус повторно приникает в организм, клетки начинают продуцировать антитела. Благодаря последним заболевание не происходит.

Однако антитела, как выяснили ученые, явление временное, и через некоторое время они уходят.

Зоя Скорпилева обратила внимание на то, что иммунитет у переболевших коронавирусом COVID-19 может быть не только временным, но и пожизненным. Впрочем, поскольку вирус еще очень молодой, еще рано делать выводы о том, насколько долго защитные титры могут продержаться в организме.

Иммунолог также предупредила о том, что не исключена ложноположительная реакция на антитела. Поэтому есть смысл пройти повторное тестирование.

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