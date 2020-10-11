Врач: бессимптомная форма коронавируса влияет на иммунитет к COVID-19

Не у всех людей, переболевших коронавирусом, образуются антитела, но иммунитет к вирусу вырабатывается в любом случае. Об этом в интервью агентству URA.RU сообщила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.
Специалист отметила, что антитела могут не появляться не только при легком или бессимптомном течении коронавируса, но даже при тяжелой форме.
Врач рассказала, как работает такой механизм. Например, когда коронавирус повторно приникает в организм, клетки начинают продуцировать антитела. Благодаря последним заболевание не происходит.
Однако антитела, как выяснили ученые, явление временное, и через некоторое время они уходят.
Зоя Скорпилева обратила внимание на то, что иммунитет у переболевших коронавирусом COVID-19 может быть не только временным, но и пожизненным. Впрочем, поскольку вирус еще очень молодой, еще рано делать выводы о том, насколько долго защитные титры могут продержаться в организме.
Иммунолог также предупредила о том, что не исключена ложноположительная реакция на антитела. Поэтому есть смысл пройти повторное тестирование.
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