Роспотребнадзор рассказал об одномоментном подъеме COVID-19 по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост коронавируса наблюдается по всей территории России.

Глава ведомства уточнила, что чем больше источников заражения вирусом в обществе, тем больше рост заболеваемости.

«Во всех российских городах сегодня есть случаи заражения коронавирусом. Соответственно, в каждом городе источники инфекции продолжают размножаться. Сейчас в стране наблюдается одномоментный рост заболеваемости. И пока граждане не перестанут относиться к ситуации так безответственно, этот порог преодолеть мы не сможем», - объяснила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. А рост заболеваемости связан с тотальным несоблюдением мер безопасности гражданами России.