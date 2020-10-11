Пульмонолог назвал симптом COVID-19, при котором требуется КТ

По утверждению профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ Сергея Бабака, был определен конкретный симптом коронавируса, при котором однозначно требуется компьютерная томография легких. Эксперт отметил, что показанием для проведения КТ является резкое снижение содержания кислорода в крови, информирует «News.ru».

Этот малоизвестный симптом, по утверждению Бабака, является одним из важнейших для определения наличия вируса COVID-19 в организме.

«Повышенная температура, слабость и нарушение дыхательных функций не всегда признак того, что пациент инфицирован именно коронавирусом. А вот пониженное содержание кислорода в крови — практически однозначный признак», - заявил эксперт.

Он отметил, что отследить уровень насыщения крови кислородом может специальный прибор пульсоксиметр, который в идеале должен приобрести каждый гражданин.

«Очень просто отследить в домашних условиях процент кислорода в крови. Надо иметь пульсоксимтер, приложить палец на датчик и дождаться данных на дисплее прибора. Нормальным считается показатель в 96-99%, если отметка падает до 95% — это свидетельствует о возможном заражении коронавирусом», - пояснил Бабак.

Также он отметил, что при 93-94% насыщения крови кислородом уже требуется срочная госпитализация. Во всех случаях пониженного содержания кислорода обязательно проводится компьютерная томография легких.

Сергей Бабак сообщил, что не следует бояться проведения КТ.

«Разговоры об опасности КТ, которые я не раз слышал от пациентов, преувеличены. Если пациент находится в стационаре с тяжёлой пневмонией и врачам необходимо регулярно проверять структуру его лёгочной ткани, данная процедура может проводиться до пяти раз в месяц. Такая лучевая нагрузка считается предельно допустимой, если пациенту это необходимо», - отметил медик.

«Однако КТ нельзя делать, если на это нет показаний и его вам не назначил врач. Только специалист может знать, нужно ли человеку данное исследование и нет ли у него противопоказаний. Компьютерная томография, к примеру, пагубно сказывается на процессе беременности», - подытожил пульмонолог.