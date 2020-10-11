Пульмонолог назвал симптом COVID-19, при котором требуется КТ

Сегодня, 08:56

0

Image 16+
Пульмонолог назвал симптом COVID-19, при котором требуется КТ
Компьютерная томография легких

По утверждению профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ Сергея Бабака, был определен конкретный симптом коронавируса, при котором однозначно требуется компьютерная томография легких. Эксперт отметил, что показанием для проведения КТ является резкое снижение содержания кислорода в крови, информирует «News.ru».

Этот малоизвестный симптом, по утверждению Бабака, является одним из важнейших для определения наличия вируса COVID-19 в организме.

«Повышенная температура, слабость и нарушение дыхательных функций не всегда признак того, что пациент инфицирован именно коронавирусом. А вот пониженное содержание кислорода в крови — практически однозначный признак», - заявил эксперт.

Он отметил, что отследить уровень насыщения крови кислородом может специальный прибор пульсоксиметр, который в идеале должен приобрести каждый гражданин.

«Очень просто отследить в домашних условиях процент кислорода в крови. Надо иметь пульсоксимтер, приложить палец на датчик и дождаться данных на дисплее прибора. Нормальным считается показатель в 96-99%, если отметка падает до 95% — это свидетельствует о возможном заражении коронавирусом», - пояснил Бабак.

Также он отметил, что при 93-94% насыщения крови кислородом уже требуется срочная госпитализация. Во всех случаях пониженного содержания кислорода обязательно проводится компьютерная томография легких.

Сергей Бабак сообщил, что не следует бояться проведения КТ.

«Разговоры об опасности КТ, которые я не раз слышал от пациентов, преувеличены. Если пациент находится в стационаре с тяжёлой пневмонией и врачам необходимо регулярно проверять структуру его лёгочной ткани, данная процедура может проводиться до пяти раз в месяц. Такая лучевая нагрузка считается предельно допустимой, если пациенту это необходимо», - отметил медик.
«Однако КТ нельзя делать, если на это нет показаний и его вам не назначил врач. Только специалист может знать, нужно ли человеку данное исследование и нет ли у него противопоказаний. Компьютерная томография, к примеру, пагубно сказывается на процессе беременности», - подытожил пульмонолог.
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минздрав предупредил о риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением

11-10-2020, 18:18

Британские медики назвали главную опасность утреннего кофе

10-10-2020, 22:13

Глава Роспотребнадзора назвала условия для перевода школьников на дистанционное обучение

10-10-2020, 20:59

Переболевшие коронавирусом сообщили о нетипичных симптомах заболевания

10-10-2020, 12:59

Названы болезни, которые негативно сказываются на пациентах с коронавирусом

10-10-2020, 08:33

Онищенко объяснил новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

9-10-2020, 17:49

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты

9-10-2020, 10:51

Врач-инфекционист рассказал, как подготовить иммунитет к коронавирусу

8-10-2020, 22:43

Названы важнейшие продукты для пожилых людей

8-10-2020, 21:13

Врач объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть еще сильнее

8-10-2020, 20:11

В Депздраве рассказали, когда нужно сдавать тест на коронавирус

8-10-2020, 17:48

В Нижегородской области вновь вводят коронавирусные ограничения

8-10-2020, 10:26

Инфекционист разоблачил популярные мифы о коронавирусе

8-10-2020, 09:13

Озвучена «вопиющая» ошибка при варке картофеля

8-10-2020, 09:00

Глава Роспотребнадзора заявила о связанном с коронавирусом «плохом признаке»

7-10-2020, 23:18

Ошибки при лечении простуды назвал доктор Комаровский

7-10-2020, 22:24

Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в России

7-10-2020, 15:28

Вирусолог назвал вторую волну COVID-19 в России более «жесткой»

7-10-2020, 12:18

В Саратовской области ужесточили ограничения в связи с пандемией коронавируса

7-10-2020, 11:10

В США мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами

7-10-2020, 11:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров