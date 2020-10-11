В медуниверситете имени Сеченова рассказали, какая вакцина от коронавируса безопаснее

Сегодня, 21:12

Ольга Громова

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В медуниверситете имени Сеченова рассказали, какая вакцина от коронавируса безопаснее

В России на текущий момент зарегистрировано две вакцины от коронавируса - «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Жители страны получат право выбора. В этой связи многих интересует, на каком препарате стоит остановиться, какой из них более безопасен и обеспечивает более длительную (эффективную) защиту от коронавируса. Свое мнение в интервью URA.RU высказал специалист медицинского университета имени Сеченова Владислав Жемчугов.

По его словам, вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал «Вектор», безопаснее, нежели сыворотка «Спутник V» из института Гамалеи.

«Обе вакцины безопасны, но мне больше нравится от „Вектора“. Она не содержит в составе нуклеиновых кислот вируса, то есть вакцина неживая. Более безопасная», — пояснил свою позицию Жемчугов.

Он добавил, что наличие вакцин - это хорошо, но с коронавирусом человечество сможет справиться только после того, как заражение перенесет большая часть населения нашей планеты. Жемчугов убежден, что коллективный иммунитет все равно будет сформирован, невзирая на то, что ученые уверяют об исчезновении антител к COVID через несколько месяцев после инфицированияю

«Он сформируется в любом случае, невзирая на то, что антитела к вирусу со временем пропадают. Ведь организм очень умный — клетки памяти остаются», — резюмировал вирусолог.

Напомним, вторая российская вакцина от коронавируса - «ЭпиВакКорона» - была зарегистрирована в среду, 14 октября.


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